Duas pessoas morrem após queda de caminhão do Rodoanel Mário Covas

Um caminhão caiu do Rodoanel Mário Covas e pegou fogo ao atingir a pista da Rodovia Raposo Tavares na tarde desta segunda-feira (16), na região de Osasco, na Grande São Paulo. Duas pessoas morreram no acidente e outras duas vítimas foram socorridas com queimaduras de 1º e 2º grau. As vítimas seriam o motorista do caminhão e uma mulher que dirigia um carro atingido pela carroceria no momento da queda.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, pelo menos dez viaturas foram disponibilizadas para atender a ocorrência, além do helicóptero Águia.

O acidente, que aconteceu por volta das 16h30 no quilômetro 14, no sentido interior e as duas pistas da Rodovia Raposo Tavares foram bloqueadas, mas às 16h55 a pista no sentido São Paulo foi liberada. Segundo informações da concessionária que administra a via, outros três veículos se envolveram no acidente.