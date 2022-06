Duas pessoas morrem após incêndio atingir andar da Santa Casa de Belo Horizonte

Um incêndio atingiu a Santa Casa de Belo Horizonte, na capital mineira, na noite desta segunda-feira (27). O hospital precisou ser evacuado e equipe do Corpo de Bombeiros foram chamadas ao local. As informações são do G1 e da TV Globo.

A assessoria da Santa Casa confirmou que duas pessoas, que não tiveram as identidades reveladas, morreram. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para investigação, mas a instituição afirma que elas não sofreram queimaduras.





De acordo com o tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou no 10º andar do prédio, onde funciona o CTI. A maior suspeito é de que o fogo tenha sido provocado por um vazamento de oxigênio seguido por um colapso de equipamento.

“Imediatamente, as equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o combate ao incêndio e evacuaram todo o hospital, especialmente aquelas pessoas que poderiam ser evacuadas naquele momento. O incêndio já foi debelado, não existe risco e não existe o registro de vítimas”, disse o tenente.

Por conta do incêndio, pacientes do hospital foram levados para a rua em macas e cadeiras de roda. Militares vão permanecer no local durante a madrugada. O Hospital de Pronto Socorro João XXIII recebeu 13 pessoas, segundo informações do G1.