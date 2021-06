Duas mulheres morrem após serem baleadas na porta de casa em Salvador

Duas mulheres morreram após serem baleadas na porta de casa, no bairro do Curuzu, em Salvador (BA), na noite desta sexta-feira (4). De acordo com o G1, as vítimas foram identificadas como Maria Célia de Santana, sem idade revelada, e Viviane Soares, de 32 anos, que era manicure e mãe de um filho de 10 anos.

Segundo moradores da área onde o caso aconteceu e familiares das vítimas, os tiros teriam sido disparados por policiais militares durante uma perseguição a suspeitos que estavam em um carro.

Ainda de acordo com o G1, a Polícia Militar confirmou um pedido de apoio de guarnições e viaturas da 37ª Companhia Independente foram até o local, mas não revelou mais detalhes.

As vítimas foram socorridas para o o Hospital Ernesto Simões, mas não resistiram aos ferimentos.

Veja também