Duas empresas de genética e inseminação artificial se unem para criar a Urus

São Paulo, 4 – A Koepon Holding BV e a Cooperative Resources International (CRI) se uniram para formar um novo líder global em genética e inseminação artificial de bovinos, a Urus. Segundo nota divulgada nesta quinta-feira, 4, as organizações iniciaram o processo de fusão em dezembro de 2017. Os valores envolvidos na transação não foram divulgados.

A nova empresa reunirá as companhias Alta Genetics, AgSource, Genex, Jetstream Genetics, Peak/Genesis, SCCL e VAS, que têm um histórico de servir produtores de leite e carne bovina em todo o mundo. No Brasil, tanto a Koepon como a CRI, por meio da Alta Genetics e da Genex, respectivamente, são fornecedores de genética bovina e as suas operações permanecerão independentes.

“Podemos esperar, num futuro próximo, um enorme avanço nas pesquisas em genética e nos serviços oferecidos aos produtores de leite e corte”, destaca o presidente da Alta Genetics no Brasil, Heverardo Carvalho, no comunicado. Para Sergio Saud, diretor da Genex no Brasil, a formação da Urus possibilitará um aumento significativo no investimento em produtos e serviços.