Duas brasileiras são presas por tráfico no Aeroporto de Roma

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/09/2023 - 15:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 8 SET (ANSA) – Duas brasileiras de 29 anos de idade foram presas ao tentarem desembarcar no Aeroporto Internacional de Roma (Fiumicino) no último dia 27 de agosto, por suposto tráfico internacional de drogas.

O caso foi revelado pela TV Globo.

As famílias, que são de Belo Horizonte, estão buscando informações e ficaram sabendo das prisões através de e-mail.

O texto informa que Isabele Fátima Almeida e Marcela Fernandes Luz foram levadas a um presídio, mas não especifica qual.

“Não temos informações sobre as prisões e a autoria e materialidade dos crimes. Tentamos contato com o Itamaraty, que enviou um e-mail ao Consulado do Brasil em Roma, mas não tivemos retorno”, disse à Globo a advogada da família, Támita Rodrigues Tavares.

A famílias querem que as brasileiras sejam extraditadas.

A mãe de Isabele fez um apelo: “Eu quero minha filha, preciso dela. Ela é mãe de um menino de cinco anos, que pergunta por ela o tempo todo. Por favor, me ajudem, preciso saber dela”, disse Rosileia de Fátima Almeida. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias