Duas associações de criadores deixam, momentaneamente, reuniões do Conseleite

São Paulo, 22 – Duas associações ligadas à pecuária leiteira no Rio Grande do Sul, e que representam a maior parte do plantel do segmento no Estado, informaram em comunicado que não vão participar, por ora, das reuniões do Conselho Paritário Produtores/Indústrias de Leite do Estado do Rio Grande do Sul (Conseleite), que baliza, mensalmente, o preço do litro pago ao produtor.

Segundo a Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando) e a Associação de Criadores de Gado Jersey do Rio Grande do Sul (Jersey-RS), a decisão “deve-se ao fato de as entidades não concordarem com o presente modelo de discussão que leva à conclusão do preço base do leite”.

Conforme as associações, as indústrias (laticínios) trabalham com dados altamente atualizados “e não admitem o mínimo prejuízo ou diminuição de lucro, enquanto os dados do custo de produção são desatualizados e o produtor não tem paridade de disputa para amenizar o seu prejuízo”, argumentam, no comunicado. “Assim, as entidades entendem que não podem continuar endossando um índice que só interessa ao segmento industrial.”

A nota é assinada pelo presidente da Gadolando, Marcos Tang, e pelo presidente da Jersey-RS, Cláudio Martins.

