‘Duas armas para tomar SP de assalto’: campanha de Boulos ataca Nunes e Marçal com associação a Bolsonaro; assista

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/08/2024 - 17:23 Para compartilhar:

A campanha de Guilherme Boulos (PSOL) para a prefeitura de São Paulo classificou seus adversários Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB) como as “duas armas” de Jair Bolsonaro (PL) para tomar a capital paulista “de assalto” em peça de campanha divulgada nesta segunda-feira, 26. Veja abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Guilherme Boulos 50 (@guilhermeboulos.oficial)

No vídeo, balas de arma são mostradas e uma locução afirma que o prefeito tem na conta “bilhões em contratos com suspeita de superfaturamento“, enquanto o ex-coach foi “preso por fazer parte de uma quadrilha de roubo a bancos“. “Escolher um dos dois é entregar São Paulo nas mãos de Bolsonaro e de tudo de ruim que vem com ele”, conclui o locutor.

Bolsonaro apoia a reeleição de Nunes, mas Marçal tem apostado em acenos ao ex-presidente desde que se lançou pré-candidato a prefeito e avançou sobre seu eleitorado na cidade.

A estratégia de associação mira na rejeição a Bolsonaro na cidade, onde ele teve 46,46% dos votos nas eleições presidenciais de 2022, contra 53,54% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que apoia Boulos. Na manhã desta segunda, a campanha do psolista já havia publicado uma peça comparando os adversários ao ex-presidente.