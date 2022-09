Dua Lipa e Liverpool, Iron Maiden e Vasco… Saiba a relação dos astros do Rock In Rio com o esporte

Parceria Lance & IstoÉ 03/09/2022 - 8:55 Compartilhe







O Rock In Rio começou na última sexta-feira, e uma das principais bandas de rock do mundo, o Iron Maiden, já se apresentou. O grupo tem uma história curiosa ligada ao Vasco e um dos integrantes, inclusive, esteve presente no último jogo em São Januário. O LANCE! preparou um material com a ligação dos astros do evento com o esporte.

Iron Maiden e Vasco da Gama

A relação entre os dois começou em 1980, quando líderes da Força Jovem, fãs da banda, adotaram ‘Eddie’, símbolo do Iron Maiden, como mascote da torcida organizada. A ideia pegou e chamou atenção dos integrantes do grupo de rock. Em 2000, os músicos assistiram uma partida do clube no Maracanã pela primeira vez, e nesta semana, o guitarrista Janick Gers, foi à São Januário e presenciou a vitória do Cruzmaltino sobre o Guarani.

Dua Lipa e Liverpool

A música ‘One Kiss’, de Dua Lipa, começou a ser cantada pela torcida do Liverpool na final da Champions de 2018. Milhares de torcedores dos Reds viajaram a Kiev, palco da decisão, entoando a canção, pois a artista britânica era a responsável pelo show no intervalo. A moda pegou e os fãs do clube inglês cantam a música até hoje. A cantora, inclusive, disse que virou uma ‘torcedora honorária’ do Liverpool, apesar dos pais apoiarem o Arsenal. Dua Lipa se apresenta no dia 11.

Demi Lovato e Dallas Cowboys

Cantora popularizada nas últimas décadas nos canais da Disney, Demi Lovato se tornou uma grande nome do pop e se apresenta no próximo domingo no Rock In Rio. A artista é torcedora do Dallas Cowboys, time de futebol americano da NFL, e chegou a fazer uma participação em um reality show de cheerleaders da franquia texana. Nascida em Dallas, a mãe de Demi Lovato, Dianna Hart, foi uma cheerleader dos Cowboys na década de 1980.

Billy Joe Armstrong (GreenDay) e Las Vegas Raiders

Vocalista da banda Green Day, que se apresenta no Rock In Rio no dia 9, Billy Joe Armstrong é fanático por futebol americano. Nascido em Oakland, Califórnia, o artista é torcedor dos Raiders. O cantor, que chegou a jogar no time do colégio, já afirmou que tentaria virar atleta profissional caso não conseguisse sucesso na música. O músico, inclusive, criticou publicamente a mudança da equipe de sua cidade natal para Las Vegas, em 2020.

Veja para qual time torcem outros astros do Rock in Rio:

Justin Bieber – Toronto Raptors (NBA)

Post Malone – Dallas Cowboys (NFL)

Chris Martin (ColdPlay) – Arsenal

Billy Idol – Chelsea

Damiano David (Maneskin) – Roma

Iza – Vasco

Djavan – CSA

Ivete Sangalo – Vitória

Rogério Flausino (Jota Quest) – Atlético-MG

Badauí (CPM 22) – Corinthians

Dinho Ouro Preto (Capital Inicial) – São Paulo

