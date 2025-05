Dua Lipa é a mais jovem entre os mais ricos com menos de 40 anos no Reino Unido

A estrela pop Dua Lipa é, aos 29 anos, a mais jovem entre as pessoas mais ricas do Reino Unido com menos de 40 anos, segundo o ranking anual dos britânicos mais ricos do Sunday Times, publicado nesta sexta-feira (16).

Com uma fortuna estimada em US$ 153 milhões (R$ 769 milhões), a cantora anglo-albanesa, cujo álbum “Radical Optimism” lidera as paradas britânicas, está na 34ª posição.

O ator Daniel Radcliffe e o jogador Harry Kane (ambos US$ 133 milhões, R$ 749 milhões), o tenista Andy Murray (US$ 146 milhões, R$822 milhões) e os cantores Adele (US$ 226 milhões, R$1,49 bilhão), Harry Styles (US$ 299 milhões, R$1,68 bilhão) e Ed Sheeran (US$ 491 milhões, R$2,76 bilhões) também estão no Top 40.

No ranking geral, sem limite de idade, a família Gopi Hinduja, proprietária de um conglomerado nos setores financeiro, energético e de tecnologia, continua no topo da lista, com uma fortuna de US$ 46,905 bilhões (R$ 264 bilhões).

Jim Ratcliffe, do grupo Ineos (ativo principalmente no setor petroquímico), mas também de dois clubes de futebol, Manchester United e do Nice, continua no Top 10 com uma fortuna de cerca de US$ 19 bilhões (R$ 107 bilhões), embora seu patrimônio líquido tenha caído quase US$ 7,3 bilhões (R$ 41 bilhões) devido às dificuldades de sua empresa.

A lista é amplamente dominada por empresários, financistas e proprietários de imóveis.

Com uma fortuna estimada em cerca de US$ 1,12 bilhão (R$ 6,3 bilhões), Paul McCartney é o único músico bilionário na lista, ocupando a 151ª posição, à frente de Elton John (283ª posição, com US$ 531 milhões, R$ 2,99 bilhões) e Mick Jagger e Keith Richards (empatados na 295ª posição, com US$ 492 milhões cada, R$ 2,77 bilhões).

A fortuna do rei Charles III chega a US$ 716 milhões (R$ 4,03 bilhões) colocando-o na 238ª posição, empatado com o casal formado pelo ex-primeiro-ministro Rishi Sunak e sua esposa Akshata Murty.

O Sunday Times também destaca que o número de bilionários do Reino Unido caiu de 165 em 2024 para 156 em 2025, representando a maior queda nos 37 anos de história da lista.

