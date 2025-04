Dua Lipa anuncia etapa da América Latina em 2025 da ‘Radical Optimism Tour’

A organização da turnê de Dua Lupa anunciou, nesta terça-feira, 1º de abril, a etapa América Latina da sua “Radical Optimism Tour”, com total de oito shows. A cantora inglesa vai se apresentar na Argentina, Chile, Brasil, Peru, Colômbia e México.

A série de oito shows começa em novembro, em Buenos Aires, Argentina, expandindo sua turnê global para 77 datas na Ásia, Austrália, Nova Zelândia, Europa, Reino Unido, América do Norte e América Latina.

No Brasil, os shows acontecem no dia 15 de novembro em São Paulo, no MorumBIS e no dia 22 de novembro no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, Engenhão.

A etapa da América Latina será concluída com duas grandes apresentações consecutivas na Cidade do México, México, no Estádio GNP Seguro, nos dias 1 e 2 de dezembro.

A turnê global apoia o terceiro álbum de estúdio de Dua, “Radical Optimism”, que alcançou o primeiro lugar em 12 países, incluindo o Reino Unido, onde se tornou a maior estreia de álbum de uma artista feminina do Reino Unido em 2024 e obteve as maiores vendas na primeira semana de uma artista feminina do Reino Unido desde 2021.

Nos EUA, o álbum estreou em primeiro lugar na parada de vendas de álbuns mais vendidos da Billboard e em segundo lugar na parada da Billboard 200, marcando a maior semana de vendas de Dua até agora.

Ingressos

Os ingressos estarão disponíveis em pré-venda da artista a partir de segunda-feira, 7 de abril, às 10h, horário local, em todos os mercados. A pré-venda Visa começará na terça-feira, 8 de abril. Pré-vendas adicionais ocorrerão durante a semana antes da venda geral a partir de quinta-feira, 10 de abril, em DuaLipa.com.

PRÉ-VENDA VISA: Os portadores de cartão Visa no Brasil terão acesso a pré-venda de 2 dias para comprar ingressos antes do público em geral, além de acesso a experiências inovadoras de classe mundial. A Visa anunciará em breve promoções, iniciativas e atividades para fãs de música e a base de fãs de Dua Lipa nos cinco países da América do Sul.

As vendas começam às 10h online e às 11h nas bilheterias oficiais. Os ingressos estarão disponíveis online (www.ticketmaster.com.br) e nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço). No Brasil, a turnê conta com Hugo Gloss como media partner. A realização é da Live Nation Brasil. Para obter mais informações, visite www.livenation.lat.

DUA LIPA – TOUR RADICAL OPTIMIST 2025 – DATAS DA AMÉRICA:

Sexta-feira, 7 de novembro de 2025 – Buenos Aires, Argentina – Estádio River Plate

Terça-feira, 11 de novembro de 2025 – Santiago, Chile – Estádio Nacional

Sábado, 15 de novembro de 2025 – São Paulo, Brasil – MorumBIS

Sábado, 22 de novembro de 2025 – Rio de Janeiro, Brasil – Estádio Nilton Santos

Terça-feira, 25 de novembro de 2025 – Lima, Peru – Estadio San Marcos

Sexta-feira, 28 de novembro de 2025 – Bogotá, Colômbia – Estádio El Campín

Segunda-feira, 1º de dezembro de 2025 – Cidade do México, México – Estádio GNP Seguros

Terça-feira, 2 de dezembro de 2025 – Cidade do México, México – Estádio GNP Seguros

SÃO PAULO:

Data: 15 de novembro de 2025 (sábado)

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: MorumBIS

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Morumbi, São Paulo – SP

Ingressos: a partir de R$230,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

ARQUIBANCADA: R$ 230,00 meia-entrada e R$ 460,00 inteira

PISTA: R$ 295,00 meia-entrada e R$ 590,00 inteira

CADEIRA INFERIOR: R$ 360,00 meia-entrada e R$ 720,00 inteira

CADEIRA SUPERIOR: R$ 390,00 meia-entrada e R$ 780,00 inteira

PISTA PREMIUM: R$ 445,00 meia entrada e R$ 890,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

O único canal de vendas oficial é o www.ticketmaster.com.br

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

Parcelamento:

Clientes em geral e Visa – Parcelamento em até 3x sem juros; de 4 a 8x com juros

Será permitido 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada.

MEIA-ENTRADA

Todas informações no link: https://bit.ly/TicketMasterBrasil_MeiaEntrada

RIO DE JANEIRO

Data: 22 de novembro de 2025 (sábado)

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: Estádio Nilton Santos – Engenhão

Endereço: R. José dos Reis, 425 – Engenho de Dentro, Rio de Janeiro – RJ

Ingressos: a partir de R$230,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

CADEIRA SUPERIOR LESTE: R$ 230,00 meia-entrada e R$ 460,00 inteira

CADEIRA SUPERIOR OESTE B: R$ 230,00 meia-entrada e R$ 460,00 inteira

CADEIRA SUPERIOR OESTE A: R$ 230,00 meia-entrada e R$ 460,00 inteira

PISTA: R$ 295,00 meia-entrada e R$ 590,00 inteira

CADEIRA SUL: R$ 320,00 meia-entrada e R$ 640,00 inteira

CADEIRA INFERIOR LESTE: R$ 390,00 meia-entrada e R$ 780,00 inteira

CADEIRA INFERIOR OESTE: R$ 390,00 meia-entrada e R$ 780,00 inteira

PISTA PREMIUM: R$ 470,00 meia entrada e R$ 940,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

O único canal de vendas oficial é o www.ticketmaster.com.br

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

Parcelamento:

Clientes em geral e Visa – Parcelamento em até 3x sem juros; de 4 a 8x com juros

Será permitido 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada.

MEIA-ENTRADA

Todas informações no link: https://bit.ly/TicketMasterBrasil_MeiaEntrada