Dua Lipa abre álbum de fotos de viagem com o namorado e posa de biquíni

Dua Lipa revelou uma série de fotos que tirou durante sua viagem para St. Lucia, com o namorado Anwar Hadid. Na noite de terça (28), a cantora divulgou as fotos analógicas em seu perfil do Instagram.

Em um dos cliques, Dua aparece de costas com um biquíni verde bem pequeno. Nos registros, Dua e Anwar aparecem juntinhos.

