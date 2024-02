Du Queiroz veste camisa e se diz pronto para estrear pelo Grêmio: ‘Preparado e animado’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/02/2024 - 15:53 Para compartilhar:

A manhã desta sexta-feira foi de novidades para os torcedores gremistas. O meio-campista Du Queiroz foi apresentado pela diretoria do Grêmio, e chegou falando em mostrar serviço pelo clube gaúcho: “Quero dizer que estou preparado para qualquer posição e muito animado”, afirmou o jogador.

Contratado junto ao Zenit, da Rússia, por empréstimo, ele recebeu a camisa 37. Disposto a voltar ao Brasil para ficar em evidência, Du Queiroz disse estar em condições de entrar em campo e atuar. “Um prazer vestir essa camisa. Vinha fazendo pré-temporada e estou bem fisicamente”, comentou o atleta, que assinou vínculo até o fim da temporada.

O ex-corintiano chegou motivado e disse estar pronto para ajudar os companheiros. Falou da sua facilidade em se adaptar a várias funções e comentou sobre a expectativa de poder atuar no clássico com o Internacional, marcado para o dia 25 de fevereiro, no Beira Rio.

“Sou um cara que consegue fazer algumas posições além da minha. Pelo projeto do Grêmio, que sempre briga por títulos, acredito que aqui possa ser uma grande vitrine para mim. E espero estar à disposição para poder jogar um Grenal. Ficarei muito feliz se puder jogar mais um clássico importante. Se tiver oportunidade, vou entrar e dar o meu melhor.”

Na tabela de classificação, os dois principais times de Porto Alegre ocupam as primeiras colocações. No segundo posto, o Grêmio contabiliza 17 pontos e, neste sábado, recebe o Santa Cruz. Líder isolado, o Inter soma 19, e no domingo, visita o Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho.

