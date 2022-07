Du Queiroz expõe ameaças sofridas em rede social após derrota: ‘Favelado lixo’

Titular na derrota por 2 a 0 para o Atlético-GO na última quinta-feira (27) pela Copa do Brasil, Du Queiroz compartilhou nas redes sociais xingamentos recebidos de um torcedor após o jogo em Goiânia.







O volante camisa 31 divulgou um print no qual um suposto torcedor o chama de “favelado lixo”, além de ameaças de morte.

Du Queiroz respondeu o homem: “Sou favelado mesmo, e não vou ficar me calando diante de umas parada dessa! Sou sujeito homem, tenho família pra sustentar”.

Cria da base corinthiana, o volante, de 22 anos, cresceu em uma comunidade carente na Zona Oeste de São Paulo. Dessa forma, a resposta do jogador se deve muito as suas origens.

A derrota do Corinthians no jogo de ida complicou a situação do timão na Copa do Brasil. No próximo dia 18 de agosto, o Corinthians vai precisar vencer por dois gols de diferença para levar o confronto para as penalidades ou por três para garantir vaga nas semifinais da competição.