Du Queiroz celebra gol contra o Boca e agradece Vítor pela confiança: ‘Estou em uma crescente’ Volante balançou as redes pela primeira vez pelo Timão no empate por 1 a 1 contra o Boca Juniors pela Libertadores

Du Queiroz fez o seu primeiro gol pelo Corinthians no empate por 1 a 1 contra o Boca Juniors, pela fase de grupos da Libertadores. O volante disse que o gol estava ‘amadurecendo’, e se mostrou feliz por balançar as redes contra um adversário difícil.





> GALERIA – Por onde andam os jogadores do Timão da final da Liberta 2012 contra o Boca na Bombonera

– Feliz pelo gol, estava amadurecendo. Veio meus pais na cabeça, graças a Deus consegui. Muito feliz, sabíamos que era muito difícil – disse o camisa 37.

Antes da partida contra o Boca, Du Queiroz era o segundo jogador do elenco corintiano com mais minutos em campo (779), somando partidas da Libertadores e Brasileirão. Apenas Cássio (810) jogou mais vezes.

O volante pouco descansa no rodízio de Vítor Pereira, e o atleta fez questão de elogiar o treinador português pela confiança deposita nele.

– Vitor foi muito importante para mim, fazendo eu evoluir, montando trabalhos à parte. Acredito que estou em uma crescente e tenho muito a evoluir – ponderou o atleta.

O camisa 37 explicou que o Timão montou uma linha de cinco contra o Boca para se defender de forma mais compacta, apostando nos contra-ataques para decidir a partida.

– Tentamos fazer uma linha de cinco e uma de quatro, e a melhor forma foi se defender e sair no contra-ataque. Muito difícil jogar com um a menos, ainda mais aqui – concluiu Du Queiroz.

> TABELA – Confira e simule os jogos do Timão na Libertadores



Com oito pontos no Grupo E, o Corinthians está perto da vaga às oitavas de final. Na próxima quinta-feira (26), às 21h, os comandados de Vítor Pereira recebem o Always Ready-BOL, na Neo Química Arena, pela rodada final da fase de grupos.

Antes, no domingo (22), às 16h, o Corinthians tem o clássico Majestoso diante do São Paulo, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Brasileirão.

E MAIS: