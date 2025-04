Drugovich pilotará Aston Martin em treino livre do GP do Bahrein

SÃO PAULO, 8 ABR (ANSA) – A Aston Martin anunciou nesta terça-feira (8) que o piloto brasileiro Felipe Drugovich guiará um dos carros da equipe no primeiro treino livre do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1.

Na sessão, agendada para ocorrer na próxima sexta-feira (11), Drugovich substituirá o bicampeão mundial Fernando Alonso e fará companhia ao canadense Lance Stroll.

“Estou muito feliz por voltar a um carro da F1, especialmente tão cedo na temporada. Tenho me preparado no simulador para ter uma ideia do monoposto, e Bahrein é uma pista que conheço bem e realmente gosto de pilotar. Estou animado para contribuir e dar à equipe os dados de que precisam para ter o melhor desempenho neste fim de semana”, afirmou o brasileiro.

Campeão da Fórmula 2 em 2022, Drugovich já disputou cinco treinos livres na F1 nas últimas três temporadas. O piloto teve como melhor resultado um segundo lugar no TL1 do GP de Abu Dhabi de 2023. (ANSA).