Drones subaquáticos e toxicologia: como será a investigação sobre ponte entre TO e MA

A Polícia Federal (PF) vai usar drones subaquáticos para ajudar a localizar as vítimas da queda da ponte no Tocantins e os caminhões submersos. O trabalho será realizado pelo Núcleo de Polícia Marítima da Polícia Federal, que fará uma varredura no Rio Tocantins.

+Quarta vítima da queda de ponte entre TO e MA é confirmada

Uma equipe multidisciplinar, composta por cinco peritos do Instituto Nacional de Criminalística – sendo dois engenheiros civis, dois especialistas em local de crime e um especialista em meio ambiente -, deve chegar ao local nesta quarta-feira, 25, e ficará responsável pela elaboração de ao menos três laudos.

Na terça, 24, a PF instaurou um inquérito para apurar as responsabilidades pela queda da parte central da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga o Maranhão ao Tocantins, no último domingo.

Como será a investigação

Quatro pessoas morreram e outras 13 estão desaparecidas (11 adultos e duas crianças) depois que dez veículos, entre carros, caminhões e motocicletas, caíram no rio. A investigação será conduzida pelas Superintendências Polícia Federal no Maranhão e no Tocantins, que têm jurisdição sobre a área.

Segundo um documento ao qual o Estadão teve acesso, diversas perícias devem ser realizadas, dentre elas:

– Toxicologia: exame para verificar a contaminação da água e do solo e o risco à saúde da população;

– Danos à fauna e à flora: avaliação dos impactos ao meio ambiente;

– Exame para identificar as causas do colapso da ponte.

A ponte tem um contrato de manutenção em vigência até julho de 2026, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), mas o órgão não conseguiu contratar uma empresa para fazer obras na estrutura.

Em maio deste ano, a autarquia lançou um edital de R$ 13 milhões para recuperar a ponte. A licitação, no entanto, fracassou, segundo o órgão.

Impactos do acidente

Ao todo, três caminhões que transportavam 22 mil litros de defensivos agrícolas e 76 toneladas de ácido sulfúrico, produto químico corrosivo, caíram no Rio Tocantins.

“A Polícia Federal destaca a importância de apurar as causas do acidente e os danos ambientais decorrentes, assegurando a responsabilidade dos envolvidos e contribuindo para a segurança e proteção da população e do meio ambiente”, diz a corporação, em nota.

O Maranhão já orientou a suspensão da captação de água para abastecimento público nos municípios banhados pelo rio Tocantins que ficam abaixo do desabamento no curso do rio, na direção em que a água flui, até que se determine que a pluma (massa) de contaminantes tenha se diluído e não ofereça perigo ao consumo da água.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) realizará as obras de restauro, com previsão de entrega em 2025 e sob o custo entre R$ 100 milhões e R$ 150 milhões, investidos pelo Governo Federal.