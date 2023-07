Drones russos atacam terminais de grãos em porto da região ucraniana de Odessa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/07/2023 - 7:48 Compartilhe

A Ucrânia informou nesta terça-feira (11) que drones russos atacaram instalações de grãos em um porto da região de Odessa (sul), uma área crucial para o acordo de exportação entre Kiev e Moscou, que está a ponto de expirar.

As forças aéreas ucranianas afirmaram que as tropas russas lançaram até 28 drones de fabricação iraniana contra o território do país durante a noite e que 26 foram derrubados.

“Um terminal de grãos em um porto da região de Odessa foi alvo de um ataque potente”, afirmou o governador da região, Oleg Kiper, sem revelar o nome da instalação afetada.

Esta região às margens do Mar Negro tem três portos que integram o acordo internacional para permitir a exportação de cereais ucranianos, apesar do conflito.

O pacto, mediado por Turquia e ONU, expira em 17 de julho e a Rússia afirmou que não vê motivos para prorrogar o acordo.

“Dois terminais, incluindo um de grãos, pegaram fogo na queda de pedaços dos drones abatidos”, disse Kiper. O governador indicou que as chamas foram controladas e não provocaram grandes danos ou vítimas.

Ele destacou que 22 drones foram destruídos pela defesa aérea no sul do país e outros dois atingiram um prédio administrativo nas proximidades do porto.

Destroços de drones também atingiram algumas localidades da região de Kiev, destacou o serviço estatal de emergências, que publicou imagens de pedaços dos aparelhos nas ruas.

Após a invasão das tropas russas em fevereiro de 2022, os portos ucranianos no Mar Negro foram bloqueados por navios russos, o que impediu a exportação de cereais e provocou uma forte alta dos preços em todo o planeta.

O acordo, assinado em julho de 2022 para permitir a retomada das exportações, foi prorrogado diversas vezes, mas deve expirar em 17 de julho.

Insatisfeito com o funcionamento de um acordo paralelo sobre as exportações russas de alimentos e fertilizantes, Moscou afirma que vê motivos para renovar o pacto.

A Ucrânia é um dos principais produtores de grãos do mundo e o acordo ajudou a reduzir a crise alimentar mundial provocada pela invasão russa.

