Drones atacam região russa do Tartaristão, a mil quilômetros da Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/04/2024 - 6:17 Para compartilhar:

Várias pessoas ficaram feridas em um ataque com drones contra fábricas na região russa do Tartaristão, a mais de 1.100 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, informou o governo local.

Uma fonte do setor ucraniano de Defesa disse à AFP que “foi uma operação do GUR”, o serviço de inteligência militar do país, que já reivindicou ataques do tipo contra fábricas ou refinarias russas.

O departamento de imprensa do líder tártaro Rustam Minnikhanov informou no Telegram que foram registrados “ataques com drones contra fábricas do Tartaristão, em Yelabuga e Nizhnekamsk”.

Os ataques “não provocaram danos consideráveis nem afetaram o trabalho das fábricas”, acrescenta o comunicado.

“Lamentavelmente, pessoas ficaram feridas em Yelabuga”, afirma a nota.

As imediações de Yelabuga abrigam uma zona econômica especial, com fábricas de produtos químicos, de engenharia mecânica e metalúrgicas.

Nizhnekamsk tem uma grande refinaria de petróleo.

Duas pessoas ficaram feridas na Zona Econômica Especial de Yelabuga quando dois drones atingiram uma casa, informou a administração local.

Segundo a fonte ucraniana do setor de Defesa, o bombardeio teve como alvo uma fábrica de montagem de drones.

“Foi uma operação do GUR, um ataque com drones ucranianos contra uma empresa de montagem de drones Shahed. Danos significativos foram infligidos ao local” disse a fonte, que não especificou se o ataque foi executado a partir de território russo ou ucraniano.

bur/ach/mas/zm/fp

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias