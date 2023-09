Drone ucraniano atinge prédio administrativo no sul da Rússia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/09/2023 - 8:57 Compartilhe

Um drone ucraniano atacou um edifício administrativo no centro da cidade de Kursk, no sul da Rússia, anunciaram as autoridades russas no domingo (24).

Nos últimos meses, Kiev lançou ataques quase diários contra cidades russas, como parte da contraofensiva ucraniana que começou em junho contra as forças russas.

Kursk está localizada a cerca de 90 km da fronteira com a Ucrânia.

“Em Kursk, um drone ucraniano atacou um edifício administrativo no centro”, declarou o governador Roman Starovoyt no Telegram.

“O telhado ficou danificado. Funcionários dos serviços de emergência estão no local”, disse ele.

No mês passado, um drone ucraniano causou danos significativos à estação ferroviária de Kursk e deixou cinco feridos.

