Drone russo sobrevoou edifício da UE na Itália, diz mídia

ROMA, 30 MAR (ANSA) – Um drone de origem supostamente russa teria sobrevoado a área ao redor do edifício que fica um centro high tech da União Europeia no Lago Maggiore, na Itália, pelo menos cinco vezes no mês passado.

De acordo com o jornal Corriere della Sera, que citou fontes familiarizadas com o assunto, a aeronave suspeita sobrevoou uma das estruturas mais bem protegidas do norte do país. O local é onde fica o Centro Comum de Pesquisas da UE, além de estar a uma curta distância das fábricas da empresa aeronáutica Leonardo.

Os carabineiros de Varese, segundo o periódico, estão tentando manter o máximo de sigilo sobre o assunto.

O grupo antiterrorismo do Ministério Público de Milão, liderado por Marcello Viola, iniciará a partir da próxima segunda-feira (31) uma investigação sobre o drone de suposta origem russa, de acordo com fontes judiciais à ANSA.

Recentemente, as autoridades milanesas denunciaram dois empresários italianos do ramo imobiliário que teriam se disponibilizado em troca de criptomoedas para uma suposta atividade de “espionagem” para a inteligência russa. (ANSA).