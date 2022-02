Drone quase flagra Maíra Cardi pelada dentro de casa

Maíra Cardi levou um susto nesta terça-feira (22). A coach de emagrecimento estava pelada em sua cama quando um drone apareceu na janela. Bem humorada, Maíra contou aos seguidores do Instagram sobre o ocorrido.

A esposa de Arthur Aguiar explicou que tinha acabado algumas filmagens com a filha Sophia em casa, e resolveu tomar um banho. Quando deitou na cama, foi surpreendida pelo objeto voador. “Aí eu deitei na minha cama, arreganhei minha perna, arranquei as roupas, abri as pernas em frente a essa janela gigantesca e me aparece o que? Um drone! Eu aqui pelada na minha cama e vem um drone.”

“Aqui em casa, a gente não tem casa. A gente tem um reality. Só que a gente não recebe por isso. É isso, bom dia, Brasil”, finalizou a influenciadora digital.

