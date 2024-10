Drone flagra ondas de até 8 metros dentro do furacão Milton; veja

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/10/2024 - 8:44 Para compartilhar:

Um drone flagrou ondas de até 8,57 metros de altura dentro do furacão Milton, enquanto a tempestade atravessava. O fenômeno tocou o solo na Flórida (EUA) na noite de quarta-feira, 9, com ventos estimados em 205 km/h, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

As imagens das ondas foram divulgadas no Instagram da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA, sigla em inglês). Segundo a agência, o drone reportou rajadas de vento de até 122 km/h a uma distância de menos de 80 km do olho do furacão.

O equipamento foi enviado até a região para realizar uma pesquisa com o objetivo de entender melhor o papel da influência dos oceanos nos furacões.

No início da noite de quarta-feira, o furacão Milton foi reclassificado para a categoria 3, pois os ventos eram de até 195 km/h. Isso pode indicar que o fenômeno está perdendo força, porém isso já era esperado devido a sua proximidade com o continente.

O presidente dos EUA, Joe Biden, voltou a afirmar que o furacão tem alto potencial de destruição. Autoridades federais precisaram ser enviadas à Flórida para coordenar atendimentos emergenciais.