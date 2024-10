Drone é lançado em direção à casa de Netanyahu, diz porta-voz

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/10/2024 - 11:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 19 OUT (ANSA) – Um porta-voz do governo israelense confirmou neste sábado (19) que um drone foi lançado em direção à casa do primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu.

De acordo com o funcionário, o premiê e a sua esposa, Sara, não estavam na residência e ninguém nas proximidades ficou ferido durante a ação.

A ofensiva ocorrida em Cesareia foi a primeira direcionado ao chefe de governo israelense desde o início dos conflitos no Oriente Médio. Além disso, ocorre pouco tempo depois de o grupo xiita Hezbollah ter disparado cerca de 180 foguetes contra o território do país.

O Exército de Israel não confirmou se o drone foi lançado pelo Hezbollah, mas um alto funcionário do governo, que não foi identificado, disse à mídia local que foi uma tentativa do Irã de eliminar Netanyahu.

“Nada nos desencorajará, continuaremos até vencermos”, disse Netanyahu ao jornalista Gil Mishali, que postou um pequeno vídeo na plataforma X com os comentários do premiê.

Mais cedo, as Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram que um drone havia sido lançado do Líbano e atingiu um edifício, mas sem especificar o local.

Enquanto isso, o Exército do país segue atacando o Líbano.

Desta vez, segundo o jornal Times of Israel, os militares mataram Nasser Abd Elaziz Rashid, vice-comandante do Hezbollah e responsável por disparar foguetes contra Israel a partir de várias cidades no sul de Beirute. (ANSA).