Drone de origem desconhecida atinge escola em Israel

Um drone de origem desconhecida atingiu, nesta quinta-feira (9), uma escola na cidade israelense de Eilat, às margens do mar Vermelho, sem deixar vítimas, informou o Exército do país.

“Um drone colidiu contra um edifício civil na cidade de Eilat”, escreveu o Exército israelense na rede social X (antigo Twitter). “A identidade do drone e as circunstâncias do incidente estão sendo investigadas”, acrescentou.

O prédio de uma escola, onde se encontrava um grupo de pessoas no momento da explosão, ficou danificado pelo impacto, segundo um porta-voz do Exército. As equipes de resgate atenderam sete pessoas em estado de choque.

O drone atingiu uma escola de ensino fundamental de Eilat, segundo um jornalista da AFP presente no local. Atualmente, a cidade litorânea acolhe dezenas de milhares de pessoas evacuadas do norte de Israel e da região fronteiriça com Gaza, onde os combates entre o Exército israelense e o movimento islamista Hamas se agravam.

O Exército israelense anunciou ter interceptado um míssil sobre o mar Vermelho com o sistema de defesa antimíssil Arrow. Pouco depois, assegurou ter interceptado um “projétil suspeito” no sul de Israel, graças às baterias antiaéreas Patriot. A instituição também revelou que o projétil “não havia entrado em território israelense”.

Os rebeldes huthis, do Iêmen, afirmaram ter lançado na quinta-feira “uma salva de mísseis balísticos em direção a vários alvos sensíveis” na região de Eilat, segundo um comunicado do porta-voz das forças armadas huthis, Yahya Sari.

“A operação conseguiu com êxito seus objetivos, causando danos diretos aos alvos designados apesar do silêncio do inimigo”, acrescentou.

Nas últimas semanas, esse grupo iemenita próximo ao Irã reivindicou vários ataques com drones contra Israel, em resposta aos bombardeios israelenses na Faixa de Gaza.

O porta-voz do Exército israelense, afirmou na quinta-feira que a ameaça não vinha “apenas do Iêmen”. “Vigiamos as ameaças na região, incluindo contra Eilat, [elas] podem vir de vários lados”, acrescentou.

