Drogas que seriam enviadas para Holanda são apreendidas no PR e no PA

A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam 1.300 kg de cocaína no Porto de Paranaguá (PR) nesta sexta-feira (11). As equipes faziam vistorias no porto quando localizaram a droga em um carregamento de açúcar que seguia para o porto de Rotterdam, na Holanda.

Segundo a PF, a droga foi localizada quando as equipes vistoriavam um grupo de contêineres. A cocaína será encaminhada para a Polícia Federal e será instaurado um inquérito policial para identificar a organização criminosa envolvida no tráfico internacional.

Pará

A Holanda também seria o destino de droga apreendida no Porto de Vila do Conde, em Barcarena (PA), durante ação de fiscalização da Receita Federal na cidade. Segundo o órgão, há grande quantidade de tabletes de substância com indícios de cocaína.

A droga foi encontrada junto à carga de argamassa em um dos quatro contêineres com destino à Amsterdã, na Holanda. A droga será encaminhada à Polícia Federal.