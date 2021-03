Droga Raia e Panvel fecham parceria para aplicar vacina em Porto Alegre

A Droga Raia, da RD, e a Panvel, da Dimed, fecharam parceria com a Prefeitura de Porto Alegre (RS) para apoiar a vacinação contra a covid-19.

A Droga Raia irá operar um posto volante de vacinação Drive-Thru no estádio Beira Rio. Neste momento, o foco é a imunização de pessoas com idade a partir de 72 anos. O atendimento será realizado de quinta-feira (25) a sábado (27), das 9h às 17h. A iniciativa integra o Programa Nacional de Imunização, com o serviço prestado de maneira inteiramente gratuita, tanto para a prefeitura quanto para as pessoas que serão vacinadas.

Farmacêuticos da Droga Raia, treinados e habilitados para vacinar, realizarão a aplicação das doses. Outros profissionais da rede de farmácias também vão atuar como voluntários para organizar o fluxo e dar suporte à população durante todo o processo.

Segundo a empresa, o número de postos volantes poderá ser ampliado futuramente, conforme a necessidade dos órgãos de saúde do município. O local funcionará como uma extensão dos postos de vacinação da prefeitura.

Já a Panvel irá imunizar profissionais da saúde contra o vírus em 13 de suas lojas na cidade durante duas semanas. As aplicações serão realizadas por farmacêuticos habilitados em salas do programa Panvel Clinic.

O serviço será das 9h às 17h, e acompanhará o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal da Saúde. Podem se vacinar tanto profissionais liberais ou de estabelecimentos, como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, odontologistas e psicólogos.

O esquema de vacinação começou hoje, atendendo a faixa etária a partir de 60 anos. Na quarta-feira, serão imunizadas pessoas a partir dos 55 anos, na quinta, 50 anos ou mais, e na sexta-feira, 45 anos ou mais. A retomada do atendimento acontece na segunda-feira (29/3), mantendo o foco nos profissionais com idade a partir dos 40 anos, até quinta-feira, dia 1º de abril.

A rede informa que, para garantir atendimento, o público do serviço deverá apresentar cópias impressas do comprovante de residência em Porto Alegre, vínculo a conselho ou entidade de classe e da autodeclaração de profissional de saúde habilitado a receber a imunização(disponível no site da Secretaria Municipal de Saúde). A aplicação da segunda dose ocorrerá no mesmo lugar da primeira, conforme informado pela carteira de vacinação que será entregue ao profissional.

Na semana passada, a Droga Raia já tinha iniciado o apoio à Prefeitura de São Paulo no processo de imunização. Na capital paulista, foram disponibilizadas 17 lojas da rede RaiaDrogasil para servir de postos volantes de vacinação. Desde o início da ação, em 15 de março, foram aplicadas mais de 4,5 mil doses da vacina nas unidades da Droga Raia e Drogasil em São Paulo.

