‘Droga de azeite’ pode ajudar a tratar o câncer cerebral devastador

Os médicos esperam que um “remédio de azeite” possa tratar um câncer cerebral mortal, uma vez que os resultados de um ensaio inicial mostram-se promissores para pacientes com glioblastoma.

Um tumor cerebral agressivo e de rápido crescimento, o glioblastoma é diagnosticado em mais de 12.000 americanos a cada ano. A duração média de sobrevivência é de apenas oito meses.

Não há cura, mas o ácido idroxioleico, ou 2-OHOA, um novo medicamento derivado do ácido oleico – o principal ácido graxo do azeite – será testado em pacientes recém-diagnosticados com glioblastoma em um próximo estudo em Londres.

O medicamento altera as paredes das células tumorais para impedir o crescimento ou a propagação do câncer.

“Os glioblastomas são notoriamente difíceis de tratar, por isso qualquer investigação que abra caminho para melhores tratamentos de pessoas que enfrentam este diagnóstico é um marco importante”, disse a Dra. Michele Afif, CEO da Brain Tumor Charity, ao Telegraph esta semana.

“Congratulamo-nos com os ensaios clínicos de Fase 3 para aqueles com esta doença devastadora, uma vez que houve tão poucos tratamentos novos nos últimos anos”, acrescentou Afif.

Os resultados de um ensaio inicial, publicado no British Journal of Cancer no ano passado, descobriram que cerca de um quarto dos 54 participantes responderam positivamente – um deles vivendo há mais de três anos – à medicação oral quando esta foi misturada com água três vezes por dia. dia.

Náuseas, vômitos e diarreia foram os efeitos colaterais mais comumente relatados.

Um centro de investigação do câncer do Reino Unido está agora a recrutar mais de 200 pacientes para um ensaio de Fase 3.

Um participante do ensaio de 42 anos que foi diagnosticado com glioblastoma em março de 2023 elogiou o 2-OHOA.

“Sinto-me bem e ainda posso fazer coisas que amo”, disse Michele Treen, de Crawley, Inglaterra, em comunicado. “Por exemplo, passei o verão viajando pela Europa com meu marido e minha filha de 11 anos em um motorhome. Desde andar de bicicleta de montanha em Andorra até explorar os canais de Veneza, fiz coisas que nunca esquecerei com as pessoas que mais amo.”

