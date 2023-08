Drinks ‘não convencionais’ dominam o verão italiano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/08/2023 - 12:01 Compartilhe

ROMA, 18 AGO (ANSA) – O verão italiano de 2023 vai ficar marcado pelos coquetéis “incomuns”, sem álcool ou com pouco álcool, saudáveis e até para mastigar, e não só beber.

Outra tendência é a dos “copos” inusitados: depois do borrifador, é a vez dos vasinhos, ampolas de vidro e taças coloridas, além de latinhas e copos gelados com canudinhos.

Os drinks mais famosos e desejados do momento são os hard seltzer de gengibre – inclusive há um assinado pelos rappers Fedez e Lazza -, que são refrigerantes pouco alcoólicos, pouco calóricos e que fazem sucesso entre os jovens mais “fitness”, com sabores como coco, menta, yuzu (fruta cítrica chinesa) e feno da montanha.

O kombucha também vive uma alta: a bebida é obtida pela fermentação de chá adoçado com levedos e bactérias, e as vendas na Itália já movimentaram 42 milhões de euros (R$ 227 mi) em 2022.

Há ainda um snack-drink, que se bebe e se mastiga, que é o bubble tea (chá de bolhas), preparado com leite de arroz, chá verde ou preto japonês, amido de tapioca, açúcar e as pérolas de fruta de gelatina.

Na mixologia, o gelo também passa por tendências: em 2023 acabou a moda do efeito “frozen”, com a bebida batida com gelo no liquidificador até atingir consistência de raspadinha. O setor vive o retorno das bebidas batidas com gelo à mão no misturador ou “shaker” de drinks.

Também estão em alta as receitas com café, e até um com azeite de oliva extravirgem.

Na Itália, um dos marcos da temporada é um drink preparado com vinhos estivos locais rosé, manjericão fresco, suco de mirtilo e limão, cana de açúcar, amoras e vermute doce. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias