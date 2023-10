Drica Moraes reflete sobre passado e presente: ‘Era mais feliz quando transava com quem eu queria’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2023 - 8:44 Compartilhe

A atriz Drica Moraes participou do programa “Papo de Segunda” e refletiu sobre felicidade no passado e presente. Segundo ela, não se deve comparar os momentos, mas, sim, curtí-los nas determinadas ocasiões.

“Acho que sempre podemos ser felizes. Comparar sua felicidade de hoje com a felicidade de outrora é um tiro no pé. É claro que quando eu não pagava boleto, transava com quem eu queria, não tinha nada para responder na vida, era muito mais feliz. Meu problema hoje é ser feliz a cada dia, está comigo essa bola e eu vou ser”, opinou a atriz.

Por falar em passado, Drica também pontuou carinho por sua história de vida: “Tenho uma sensação de passado muito viva, muito alegre. Tenho uma simpatia muito grande pela minha saudade, história, memória, pelas pessoas que já foram. Nunca é uma saudade que me mata”.

