Dreyfus vê atrasos no carregamento de açúcar no Brasil e preços podem subir mais

NOVA YORK (Reuters) – A trading de commodities Louis Dreyfus prevê tempos de espera de pelo menos 30 dias para carregar açúcar no Brasil devido ao congestionamento nos portos e vê potencial para os preços da commodity subirem ainda mais, se o fenômeno climático El Niño prejudicar a produção.

Enrico Biancheri, chefe da plataforma de açúcar da Dreyfus, disse em uma apresentação durante a New York Sugar Week que o recente aumento no preço do açúcar é justificado, pois os produtores de todo o mundo precisam desse sinal para aumentar a produção e evitar grandes déficits de oferta nos próximos anos.

(Reportagem de Marcelo Teixeira)

