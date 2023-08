Drew Barrymore se assusta com aproximação de stalker em evento e deixa palco às pressas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2023 - 20:14 Compartilhe

Drew Barrymore precisou ser escoltada às pressas em um evento em Nova York após um stalker – perseguidor, em português – tentar se aproximar dela. O momento foi registrado por membros da plateia e viralizou no Tiktok nesta terça-feira, 22.

Segundo o jornal The Independent, Drew conversava com Reneé Rapp sobre a estreia do álbum da cantora, chamado Snow Angel, quando foi surpreendida pela intervenção de um homem. Assustada, a atriz grita: “Meu Deus, sim? Oi”.

Ele se identificou como Chad Michael Busto, se aproximou do palco e disse: “Você sabe quem eu sou. Preciso ver você em algum momento enquanto estiver em Nova York”. Imediatamente, Reneé se colocou na frente de Drew e a tirou do palco.

Dois seguranças retiraram o homem do evento e, posteriormente, as artistas retornaram ao palco. A atriz, então, declarou:

“Ok, estamos bem. Eu tenho uma nova definição de sua sensualidade, é esse o nível de proteção. Isso foi Guarda-costas completo! Você é meu Kevin Costner!”, brincou Drew Barrymore enquanto abraçava Reneé, em referência ao filme de sucesso dos anos 1990, estrelado por Whitney Houston.

