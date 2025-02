‘Dreams’ vence Urso de Ouro no Festival de Berlim; brasileiro ‘O Último Azul’ leva Urso de Prata

O 75ª Festival de Berlim, primeiro grande encontro da indústria cinematográfica do ano, premiou neste sábado (22) com o Urso de Ouro o filme norueguês “Dreams”, enquanto o brasileiro “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, levou o Urso de Prata, o Grande Prêmio do Júri.

“Dreams”, do norueguês Dag Johan Haugerud, centra-se em três gerações de mulheres. O filme segue a história de uma estudante de 17 anos que se apaixona por sua professora e mostra as repercussões dessa paixão em sua mãe e avó.

Depois de “Sex” e “Love”, “Dreams” é a terceira parte de uma trilogia que se desenrola em Oslo. Os dois primeiros filmes foram apresentados nos festivais de Berlim e Veneza.

Em “O Último Azul”, vencedor do segundo prêmio mais importante do festival, uma mulher de 77 anos que vive em uma pequena cidade industrializada da Amazônia recebe uma ordem do governo para se mudar para uma colônia de idosos, mas se recusa a aceitar esse destino.

O longa é uma coprodução entre Brasil, México, Chile e Holanda e tem no elenco Denise Weinberg, Rodrigo Santoro e Miriam Sacarrás.

O presidente do júri, o diretor americano Todd Haynes, celebrou o foco do festival nas mulheres.

“Havia tantos filmes na competição com mulheres por trás e na frente das câmeras, contando histórias sobre vidas de mulheres e suas experiências, que nos causou uma excelente impressão”, disse.

A outra grande estrela da noite foi a atriz australiana Rose Byrne, vencedora de Melhor Interpretação Protagonista por “If I Had Legs I’d Kick You”. O filme, da americana Mary Bronstein, lança um novo olhar sobre a maternidade e as imposições e pressões sociais sofridas pelas mães.

O irlandês Andrew Scott recebeu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante por “Blue Moon”, de Richard Linklater.

– Arranque político –

A Berlinale deste ano teve um início muito político com as eleições alemãs à vista, nas quais o partido de extrema direita AfD pode obter um resultado histórico, e com as posturas mordazes contra Donald Trump de Tilda Swinton, convidada de honra, e de Todd Haynes.

“Como há eleições amanhã [domingo], espero que, no ano que vem, o festival não abra com ‘Triunfo da Vontade’ de Leni Riefenstahl”, um dos filmes mais famosos da propaganda nazista da Alemanha de Hitler, declarou o diretor romeno Radu Jude, figura do cinema autoral.

Jude, que ganhou um Urso de Ouro em 2021, concorria pelo prêmio máximo, mas acabou levando o prêmio de Melhor Roteiro por “Kontinental’25”, um filme de carga política sobre a sociedade contemporânea e o capitalismo.

O Festival de Berlim costuma ser considerado progressista e normalmente atrai menos atenção do que as competições de Veneza ou Cannes.

Esta edição foi também um teste sobre a capacidade de sua nova diretora, a americana Tricia Tuttle, de retomar a popularidade do evento.

Tuttle conseguiu levar um bom número de famosos ao seu tapete vermelho, entre eles Timothée Chalamet, Marion Cotillard, Ethan Hawke e Robert Pattinson.

