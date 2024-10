Drapper vence Kachanov, conquista torneio de Viena e avança ao Top 15 no ranking da ATP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/10/2024 - 21:20 Para compartilhar:

O britânico Jack Draper conquistou o maior título de sua carreira neste domingo. O tenista venceu o ATP 500 de Viena superando na final o russo Karen Khachanov, 24º do ranking, por 6/4 e 7/5 em 1h35 de partida. Canhoto de 22 anos e atual 18º do mundo, Draper saltará três posições no ranking e vai ser 15º da lista da ATP.

Drapper conquistou seu primeiro ATP este ano, na grama de Stuttgart (Alemanha), e também fez sua melhor campanha em Grand Slam, chegando à semifinal do US Open. A final deste domingo foi a quarta de sua carreira.

Quem também brilhou foi o francês Giovanni Perricard (50º). Em uma final entre dois jovens jogadores, ele levou a melhor sobre o norte-americano Ben Shelton (23º) e garantiu o título do ATP 500 da Basileia, na Suíça, em quadras duras e cobertas. Perricard marcou as parciais de 6/4 e 7/6 (7-4) em 1h26 de partida. Este é o segundo título de ATP na sua trajetória.

ZHENG CONFIRMA BOA FASE E LEVA TROFÉU EM TÓQUIO

O ótimo momento de Qinwen Zheng (7ª no ranking da WTA) nos torneios da Ásia rendeu a conquista do WTA 500 de Tóquio, no Japão, o terceiro título da temporada e o quinto na carreira da chinesa, que vinha de uma semifinal em Pequim e da final de Wuhan nas últimas semanas. Zheng superou neste domingo a norte-americana Sofia Kenin por 7/6 (7-5) e 6/3 em 1h52 de partida.

Já no WTA 250 de Guangzhou, na China, a sérvia Olga Danilovic voltou a conquistar um título depois de seis temporadas. A jovem sérvia de 23 anos e 84ª do ranking venceu o WTA 250 de Guangzhou ao dominar a final contra a norte-americana Caroline Dolehide, 101ª colocada, com parciais de 6/3 e 6/1 em 1h15 de partida.