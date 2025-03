Draper e Rune vencem e farão final do Masters 1000 de Indian Wells

Numa tarde de surpresas em Indian Wells, o britânico Jack Draper e o dinamarquês Holger Rune eliminaram no sábado (15) Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, finalistas das duas últimas edições, e vão lutar pelo troféu do primeiro Masters 1000 do ano.

Draper venceu uma semifinal estranha e emocionante contra Alcaraz por 6-1, 0-6 e 6-4 e encerrou o reinado do espanhol no deserto da Califórnia, onde teve uma sequência de 16 vitórias consecutivas.

Alcaraz, que buscava o terceiro título consecutivo, conquistado anteriormente apenas por Roger Federer e Novak Djokovic, começou o jogo confuso e perdeu o primeiro set em apenas 23 minutos, após cometer 13 erros não forçados.

Sua reação subsequente foi interrompida por um Draper que se mostrou muito sólido mentalmente para chegar à sua primeira final de Masters 1000.

“Estou extremamente orgulhoso da minha competitividade e da minha atitude. Chegar a esta fase do torneio é algo que desejo desde criança”, disse o canhoto de Sutton, semifinalista do último US Open.

“No início do segundo set perdi a concentração e parecia que ela estava me escapando muito rapidamente. Acho que fiz um bom trabalho de recolocar a cabeça no lugar”, disse Draper após uma vitória com a qual bate à porta do top-10 da ATP pela primeira vez.

A última derrota de Alcaraz no Coachella Valley havia sido nas semifinais de 2022 contra seu ídolo Rafael Nadal.

Este revés agrava um início de temporada decepcionante para o número três do mundo, eliminado nas quartas de final do Aberto da Austrália e do ATP 500 de Doha.

Alcaraz, que venceu o ATP 500 de Roterdã, tammpouco conseguiu superar na Califórnia o líder do ranking, o italiano Jannick Sinner, suspenso até maio.

– Holger bate Medvedev –

Na primeira semifinal, Holger Rune derrotou o russo Daniil Medvedev por 7-5 e 6-4 e avançou para sua primeira final do Masters 1000 de Indian Wells.

Rune lutará por seu segundo título de Masters 1000 no domingo.

Medvedev, por sua vez, ficou sem a terceira final consecutiva no deserto californiano após as duas em que foi derrotado por Alcaraz.

Ex-número um do mundo, Medvedev prolonga assim seu jejum de títulos desde a vitória no Masters 1000 de Roma, em maio de 2023, numa final vencida precisamente contra Rune.

Já o dinamarquês quebrou uma sequência de sete derrotas em semifinais de ATP e agora lutará por um troféu que relançaria sua promissora carreira, um tanto estagnada nos últimos anos.

Rune, parceiro geracional de Alcaraz e Jannik Sinner, era visto como um potencial terceiro membro do ‘Big 3’ do futuro quando, aos 19 anos, conquistou o Paris-Bercy Masters 1000 em 2022, derrotando Novak Djokovic na final.

Um ano depois perdeu nas finais do Masters 1000 de Monte Carlo e Roma e agora terá sua primeira oportunidade na Califórnia.

“Isso significa muito. O trabalho ainda não terminou, mas a sensação é incrível”, disse Rune após garantir sua classificação para a final.

Durante sua passagem por Indian Wells, o nórdico já havia deixado para trás outro integrante do Top-10 do ranking da ATP, o grego Stefanos Tsitsipas, e neste sábado eliminou Medvedev que havia vencido 14 dos 16 jogos anteriores no Coachella Valley.

“Para mim, jogar contra o Daniil é um dos desafios mais difíceis do circuito. Ele me venceu nas duas últimas vezes”, lembrou. “Mesmo tendo executado a tática certa, foi super difícil”.

– Final entre jovens –

As condições da semifinal, com uma quadra um pouco mais lenta sob um sol forte, ajudaram o dinamarquês a conter o saque intimidador de Medvedev.

Rune conseguiu tirar o russo da zona de conforto no fundo da quadra graças à sua confiabilidade em todos os tipos de golpes.

Após vários avisos, o dinamarquês conseguiu a primeira quebra no quinto game.

Medvedev devolveu e teve sua grande oportunidade na batalha de 11 minutos do oitavo game, em que Rune prevaleceu após salvar outro break point.

O dinamarquês, mais astuto e paciente nos últimos tempos, esperou a oportunidade para emboscar Medvedev e fechar o primeiro set com seu saque.

Ele venceu o segundo com outra quebra logo cedo, no terceiro game, uma vantagem que conseguiu manter até o fim.

A final de domingo entre Rune (de 21 anos) e Draper (de 23) será a primeira de um Masters 1000 ou Grand Slam entre jogadores nascidos neste século.

