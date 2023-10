Dramaturgo norueguês Jon Fosse vence o Nobel de Literatura

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/10/2023 - 9:44 Compartilhe

O dramaturgo norueguês Jon Fosse venceu o Prêmio Nobel de Literatura 2023, anunciou nesta quinta-feira (5) a Academia Sueca, que destacou as obras “inovadoras” do autor que já foram encenadas nos palcos de todo o mundo.

Fosse, 64 anos, foi premiado “por suas obras de teatro e prosa inovadoras que dão voz ao indizível”, destacou a Academia com sede em Estocolmo.

“Estou emocionado e agradecido. Vejo como um prêmio à literatura que, acima de tudo, pretende ser literatura, sem outras considerações”, afirmou Fosse em um comunicado divulgado pouco após o anúncio.

“Fiquei surpreso quando ligaram, mas nem tanto”, declarou ao canal público norueguês NRK.

Nascido em 29 de setembro de 1959 na cidade de Haugesund, Fosse é um escritor multifacetado e pouco acessível para o grande público. O norueguês, no entanto, é um dos autores vivos cujas peças de teatro são mais encenadas na Europa.

Comparada com frequência a Samuel Beckett, a obra de Fosse é minimalista, baseada em uma linguagem simples que transmite sua mensagem através do ritmo, da melodia e do silêncio.

Fosse ganhou fama como dramaturgo na Europa com ‘Nokon kjem til å komme’ (“Alguém vai chegar”).

Também é conhecido por “Naustet” (1989), muito elogiado pela crítica, e “Melancolía” I e II (1995-96), outro de seus grandes trabalhos.

O nome do norueguês era citado há vários anos entre os potenciais vencedores do Nobel.

Quando foi informado sobre o prêmio, “ele estava dirigindo pelo campo, em direção ao fiorde ao norte de Bergen, na Noruega”, disse Mats Malm, secretário permanente da Academia Sueca, após o anúncio.

“Nem sempre acreditam em mim quando ligo para as pessoas desta maneira, mas ele estava preparado para acreditar. Tivemos a oportunidade de falar sobre questões práticas e a semana do Nobel em dezembro”, acrescentou.

– Grande variedade de gêneros –

“Sua imensa obra escrita em norueguês nynorsk (uma das formas linguísticas escritas da Noruega) e que abrange uma grande variedade de gêneros consiste em uma riqueza de peças, romances, poemas, ensaios, livros infantis e traduções”, afirmou o júri.

“Apesar de ser um dos dramaturgos mais representados no mundo, ele também é cada vez mais reconhecido por sua prosa”.

Suas obras foram traduzidas para quase 50 idiomas.

A editora norueguesa Samlaget informou que suas obras já foram encenadas mais de 1.000 vezes ao redor do mundo.

“As pessoas não leem meus livros pelas tramas”, disse o escritor ao Financial Times em 2018. “Não escrevo sobre personagens no sentido tradicional da palavra. Escrevo sobre a humanidade”, declarou Fosse ao jornal francês Le Monde em 2003.





O Nobel concede uma medalha e um prêmio de 11 milhões de coroas suecas (um milhão de dólares, cinco milhões de reais).

Em 2022, a vencedora do Nobel de Literatura foi a francesa Annie Ernaux, ícone feminista, conhecida por seus livros baseados em experiências pessoais, de classe e de gênero.

A Academia foi criticada por muito tempo pelo excesso de autores ocidentais brancos entre os vencedores.

Desde o movimento #MeToo em 2018, a Academia adotou reformas importantes e prometeu um prêmio de Literatura mais global e igualitário em termos de gênero.

Desde então, três mulheres foram premiadas – Annie Ernaux, a poeta americana Louise Gluck e a polonesa Olga Tokarczuk -, assim como três homens – o austríaco Peter Handke, o escritor tanzaniano Abdulrazak Gurnah e Fosse.

Jon Fosse receberá o Nobel das mãos do rei Carl XVI Gustaf em uma cerimônia oficial em Estocolmo, no dia 10 de dezembro, data de aniversário da morte do cientista Alfred Nobel (1833-1896).

