Drake não autoriza transmissão de show pela televisão

O rapper Drake não autorizou a transmissão do seu show no Rock in Rio pela televisão. A informação foi confirmada ao vivo pelo Multishow e também pela presidente do festival, Roberta Medina.

Os motivos por trás da decisão não foram revelados. Segundo o Multishow, o pedido foi feito de última hora pela assessoria do cantor, que anteriormente tinha autorizado a transmissão no canal pago.

Um dos shows mais aguardados da noite – e também do festival -, a decisão pegou tanto a assessoria do Rock in Rio quanto do Multishow de surpresa. Também vale lembrar que o show do Rio foi o único do rapper aqui no país. Até o momento, não há informações se o show será disponibilizado em algum outro lugar para download ou streaming.