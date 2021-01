Drake é ridicularizado na internet ao aparecer com corte de cabelo inusitado

Querer mudar algum aspecto da vida no começo do ano é algo bem comum, e o rapper Drake resolveu experimentar um corte de cabelo novo para iniciar 2021 da melhor forma possível. Mas parece que a internet não curtiu muito o look do cantor.

Com 34 anos de idade, o artista canadense escolheu um penteado à lá Justin Bieber de 2010, mas com uma diferença: um pedaço descolorido formando um coração. “Drake colocou uma maldição em 2021 com esse corte de cabelo”, disse um internauta. “O corte de cabelo do Drake já arruinou 2021”, comentou outra.

