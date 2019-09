Drake chega ao Brasil para se apresentar no Rock in Rio

Rio – Drake desembarcou no aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, no Rio, na noite desta quarta-feira. O cantor é a principal atração do Palco Mundo, na primeira noite do Rock in Rio, na sexta-feira.

O rapper chegou ao Brasil com seu avião particular, batizado de AirDrake. A aeronave foi avaliada em R$ 400 milhões. Durante sua passagem pelo Brasil, Drake ficará hospedado no Fairmont, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ele retorna aos Estados Unidos no próximo domingo.