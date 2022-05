Drake aposta mais de R$ 2 milhões em derrota de Charles do Bronx para Justin Gaethje no UFC Caso Gaethje vença Charles do Bronx, Drake ganhará a bolada de 1,375 milhão de dólares canadenses (mais de R$ 5,4 milhões na cotação atual)





O rapper Drake está confiante em uma derrota do brasileiro Charles do Bronx para Justin Gaethje, neste sábado, no UFC 274. Através das redes sociais, o perfil oficial da organização do evento mostrou que o músico apostou 550 mil dólares canadenses (pouco mais de R$ 2,1 milhões na cotação atual) em uma vitória do lutador estadunidense.

– Drake tem uma ENORME aposta em Justin Gaethje no evento principal do UFC 274 – escreveu o perfil do UFC na postagem.

Dessa forma, caso Gaethje vença Charles do Bronx, Drake ganhará a bolada de 1,375 milhão de dólares canadenses (mais de R$ 5,4 milhões na cotação atual).

Cabe lembrar que Charles do Bronx perderá o cinturão do peso-leve, uma vez que não atingiu o peso ideal. Os lutadores e treinadores presentes chegaram a alegar que a balança digital havia sido descalibrada na véspera da pesagem oficial (saiba mais).

O UFC anunciou que o cinturão permanece com o brasileiro até a luta contra começar. Caso Charles vença o adversário, será o desafiante número 1 e enfrentará um candidato ao título com chances de reconquistar o cinturão.

