Draghi vai preparar relatório sobre competitividade da UE

ROMA, 13 SET (ANSA) – A presidente do poder Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta quarta-feira (13) que encarregou o ex-primeiro-ministro da Itália e ex-chefe do Banco Central Europeu (BCE) Mario Draghi de preparar um relatório sobre o futuro da competitividade do bloco.

Em seu discurso do Estado da União no Europarlamento, em Estrasburgo, a mandatária da Comissão Europeia disse que a UE terá três grandes desafios enquanto persegue seus objetivos de transição ecológica: trabalho, inflação e ambiente comercial.

“Precisamos olhar adiante e estabelecer como permanecer competitivos. Por isso, pedi a Mario Draghi, uma das grandes mentes econômicas europeias, que prepare um relatório sobre o futuro da competitividade europeia”, declarou Von der Leyen.

“A Europa vai fazer o que for necessário para se manter competitiva”, acrescentou a presidente, fazendo referência à célebre frase pronunciada por Draghi no auge da crise do euro, quando ele comandava o BCE.

O economista chefiou o Banco Central Europeu entre 2011 e 2019 e foi premiê de um governo de união nacional na Itália entre fevereiro de 2021 e outubro de 2022. Desde então, tem se mantido afastado do debate público. (ANSA).

