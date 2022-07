Draghi pede unidade para permanecer como primeiro-ministro da Itália

Por Giuseppe Fonte e Crispian Balmer







ROMA (Reuters) – O primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, pediu nesta quarta-feira unidade entre seus parceiros de coalizão se eles quiserem que ele permaneça no cargo, deixando sua ameaça de renúncia pairando sobre o Parlamento.

Draghi apresentou uma série de questões que a Itália enfrenta, desde a guerra na Ucrânia até a desigualdade social e o aumento dos preços, e disse que os partidos políticos precisam apoiá-lo para que ele leve o país às eleições previstas para o primeiro semestre de 2023.

“Os partidos e vocês parlamentares estão prontos para reconstruir esse pacto?”, afirmou Draghi em um discurso para a câmara alta, acrescentando que era isso que os italianos estavam exigindo.

Senadores do populista Movimento 5 Estrelas, partido que desencadeou a crise na semana passada depois de se recusar a apoiar o governo em um voto de confiança, não aplaudiram no final do discurso –-nem muitos membros do partido de direita Liga.

Draghi apresentou sua renúncia na semana passada após a saída do 5 Estrelas, mas o presidente Sergio Mattarella recusou e disse-lhe para voltar ao Parlamento para ver se poderia retomar o governo de 18 meses.

Os senadores vão analisar o discurso de Draghi por várias horas e o resultado de uma votação sobre seu discurso era esperado para 19h30 (14h30 em Brasília). Um debate sobre o futuro do governo também deve ocorrer na câmara baixa na quinta-feira.

O ex-chefe do Banco Central Europeu tem apoio suficiente para permanecer no cargo sem o 5 Estrelas, mas até agora rejeitou essa opção porque seu mandato original era liderar uma coalizão de unidade nacional com partidos de todo o espectro político.