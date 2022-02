++ Draghi lamenta morte da atriz Monica Vitti ++

ROMA, 2 FEV (ANSA) – O primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, lamentou a morte da atriz Monica Vitti, informada pela família nesta terça-feira (2). “Atriz de grande ironia e de extraordinário talento, conquistou gerações de italianos com o seu espírito, a sua bravura, a sua beleza. Deu um brilho ao cinema italiano no mundo. Ao marido Roberto Russo e a todos os seus entes queridos, as condolências do governo”, disse Draghi em nota. (ANSA).

