Draghi e Macron têm reunião bilateral e debatem Líbia e vacinas

BRDO, 6 OUT (ANSA) – O primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, e o presidente da França, Emmanuel Macron, se reuniram nesta quarta-feira (6) em Brdo, na Eslovênia, e debateram temas de interesse comum, como a distribuição de vacinas anti-Covid e a crise política da Líbia.

Em nota, o governo italiano afirmou que há “uma estreita coordenação entre Itália, França e Alemanha” para a conferência sobre a crise líbia, marcada para 12 de novembro, em Paris, e que espera que a “implementação dos compromissos assumidos [anteriormente] em Berlim devem se concretizar em Paris”.

A referência à capital alemã é por conta da reunião realizada em janeiro desse ano e que tentou criar as bases para por fim às crises política, social e humanitária que vive a Líbia.

Dilacerada por uma guerra civil desde a queda do ditador Muammar Kadafi, em 2011, o país voltou a ter problemas políticos após cerca de seis meses de conciliação.

A nação marcou eleições para 24 de dezembro, mas não é certo que haverá um pleito único por conta da divisão entre os dois Parlamentos do país: um em Trípoli, reconhecido pela comunidade internacional, e outro em Tobruk, dos “rebeldes”.

A Itália é o país europeu que mais se preocupa com a Líbia, sua ex-colônia, e vem intensificando as conversas políticas para tentar selar a paz.

Ainda no âmbito das crises internacionais, o Palazzo Chigi confirmou que a França apoia a reunião extraordinária do G20 para debater a crise do Afeganistão, em encontro que será realizado no dia 12 de outubro.

Por sua vez, o Eliseu informou que a reunião foi uma “oportunidade para os dois líderes firmarem pontos sobre temas que serão discutidos no G20 de Roma no fim do mês” e que eles também discutiram “as vacinas e a solidariedade com a África” por conta da pandemia de Covid-19.

Os dois líderes têm repetido publicamente que é preciso ajudar mais as nações africanas a sair da crise sanitária e também incentivar que grandes empresas farmacêuticas se instalem no continente africano para facilitar a ajuda durante períodos de crise.

“Há uma vontade em comum de seguir adiante e juntos nesses temas prioritários”, acrescentou a Presidência francesa.

Esse é o segundo dia de encontros de líderes na Eslovênia, país que está na presidência rotativa da União Europeia, com os chefes dos países bálticos. (ANSA).

