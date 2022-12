Draghi diz que gostaria de ter concluído governo

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/12/2022 - 10:18 Compartilhe

ROMA, 24 DEZ (ANSA) – O ex-primeiro-ministro da Itália Mario Draghi revelou que gostaria de ter continuado no cargo até o fim da legislatura.





O economista de 75 anos liderava um governo de união nacional desde fevereiro de 2021 e terminaria seu mandato apenas no início de 2023, mas acabou derrubado por uma crise política em julho passado, o que permitiu a ascensão da líder de extrema direita Giorgia Meloni.

“Eu tinha sido chamado, após uma vida, para um trabalho novo para mim e fiz o melhor que pude. Teria prazer em ficar para concluir o trabalho, se me tivesse sido permitido”, disse Draghi em entrevista ao jornal Corriere della Sera.

Segundo o ex-premiê, sua queda ocorreu porque, com a aproximação do fim da legislatura, alguns partidos da coalizão começaram a se dissociar de algumas decisões do governo, como o antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S), hoje na oposição, e os conservadores Liga e Força Itália (FI), que apoiam Meloni.





“O M5S era cada vez mais contrário ao apoio militar à Ucrânia, apesar de ter inicialmente apoiado essa posição no Parlamento. FI e Liga eram contrários a alguns aspectos de reformas importantes, como a fiscal e a da concorrência, que já tinham sido aprovadas no Conselho dos Ministros”, afirmou Draghi.

O ex-primeiro-ministro ainda ressaltou que hoje trabalha como “vovô” e não tem interesse em ocupar outros cargos públicos na Itália ou no exterior. Sobre Meloni, disse que não cabe a ele “julgar o governo, sobretudo depois de tão pouco tempo”. (ANSA).

