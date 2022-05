Draghi admite frustração por UE ‘financiar’ guerra na Ucrânia

BRUXELAS, 31 MAI (ANSA) – O primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, admitiu nesta terça-feira (31) sua frustração pelo fato de a dependência energética da Europa em relação à Rússia ajudar a financiar a guerra contra a Ucrânia.

Após reunião do Conselho Europeu em Bruxelas, o premiê disse que essa situação é “frustrante” e causa “grande embaraço”. “Mas não dá para ser de outro jeito”, acrescentou Draghi, após ter sido questionado por jornalistas se a União Europeia está ciente de que, comprando gás natural russo, está “financiando” a guerra.





A Itália já fechou acordos de importação com Angola, Argélia e República do Congo para reduzir sua dependência do gás natural russo, mas o premiê acredita que o país só se tornará independente de Moscou para satisfazer sua demanda energética no segundo semestre de 2024.

A ENI, principal empresa italiana de óleo e gás, já abriu duas contas no banco da estatal russa Gazprom, uma em euro e outra em rublo, mas garantiu que continuará pagando pela commodity em moeda europeia e que a conversão será feita pela instituição financeira.

Durante a reunião do Conselho Europeu, os líderes aprovaram um documento que abre a possibilidade de se introduzir um teto temporário ao preço do gás na UE, medida que há várias semanas é pedida pela Itália.

“Sobre o funcionamento do mercado de energia e os preços altos, nos contentamos [com o que foi aprovado]. A Comissão Europeia [poder Executivo do bloco] recebeu um mandato oficial para estudar a viabilidade de um teto”, afirmou Draghi. (ANSA).