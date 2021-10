Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar no show do Super Bowl

Os cantores de rap e hip hop Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar vão se apresentar durante o intervalo do próximo Super Bowl, a grande final do futebol americano que será em Los Angeles.

A liga de futebol americano (NFL, pela sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira que os cinco artistas se apresentarão em 13 de fevereiro em um show conjunto com 20 minutos de duração no estádio em Inglewood, na Califórnia.

As cinco estrelas musicais juntas somam 44 prêmios Grammy. Apenas Eminem tem 15.

“Estou extremamente animado para dividir o palco com meus amigos”, escreveu Dr. Dre no Twitter.

“Isso dará início à próxima saga da minha carreira – Maior e melhor do que nunca”, acrescentou o sete vezes vencedor do Grammy.

O Super Bowl retorna a Los Angeles pela primeira vez desde 1993, num evento que pelo terceiro ano seguido será produzido pela empresa Roc Nation, que pertence ao músico Jay-Z, marido da cantora Beyoncé.

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Blige e Lamar se juntam a uma longa lista de artistas famosos que atuaram neste show tão esperado, incluindo Beyoncé, Madonna, Coldplay, Katy Perry, U2, Lady Gaga, Michael Jackson, Jennifer Lopez ou Shakira .

O cantor The Weeknd protagonizou a última edição, em fevereiro passado, marcada pelas limitações impostas pela pandemia do coronavírus.

No momento, pouco se sabe como será o próximo show, já que os Estados Unidos ainda sofrem os efeitos da covid-19, com uma média de 2.000 mortes por dia. Mas com o avanço da vacinação espera-se que haja algum retorno à normalidade.

