DR com Demori recebe Denise Fraga na TV Brasil

O programa DR com Demori, que vai ao ar na próxima terça-feira (21), na TV Brasil, traz uma conversa exclusiva com a atriz Denise Fraga. Em um papo leve e bem-humorado, ela conta histórias do seu trabalho no teatro, relembra o início da carreira e o sucesso de quadros na televisão.

Uma das maiores atrizes brasileiras, Denise é vencedora de dezenas de prêmios de dramaturgia, especialmente pela sua atuação no teatro e cinema. No bate-papo, ela fala sobre sua paixão pelos palcos e relembra que no início da carreira chegou a fazer curso para ser aeromoça, pois não tinha certeza de que ia prosperar na dramaturgia. Ela conta que ainda hoje é abordada pelas pessoas a respeito do quadro que manteve por anos no Fantástico, da TV Globo, em que encenava histórias de pessoas comuns. “O roteiro da vida é muito surpreendente e fascinante”, afirma.

Na conversa, a atriz conta porque prefere os palcos à atuação em TV, fala sobre como o uso do celular modificou nossas relações e experiências, como a ida ao teatro. Com peças que lotam plateias por todo o Brasil, ela conta como consegue se conectar com o público mesmo em dramas e textos aparentemente mais densos.

“A gente vive a ditadura da comédia, porque muita gente fica com tanto medo de gastar o seu rico dinheirinho e não se divertir, que eles são capazes de assistir uma comédia ruim, sendo que eles iriam se divertir muito mais vendo um bom drama, uma peça com uma boa história. As pessoas querem comédia, sendo que muitas vezes elas nem tem vontade de rir e deixam de ver aquilo que os divertiram”, aponta.

Sobre o programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori, traz personalidades para um papo mais íntimo e direto, na tela da TV Brasil. Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes; a deputada federal Erika Hilton; o psicólogo Alexandre Coimbra; e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

Ao vivo

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

Serviço

Dando a Real com Leandro Demori – terça-feira, dia 21/05, às 21h30, na TV Brasil

Dando a Real com Leandro Demori – sábado, dia 25/05, às 19h30, na TV Brasil

Dando a Real com Leandro Demori – domingo, dia 26/05, às 22h30, na TV Brasil