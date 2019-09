Doze petroleiras buscam dados do leilão da ANP

Doze petroleiras participaram de evento para conhecer detalhes do leilão de áreas excedentes da cessão onerosa. A lista de participantes do seminário da Agência Nacional do Petróleo (ANP) inclui as companhias Petrobrás, ExxonMobil, Shell, Total e Chevron, bem como BP, Equinor, Petrogal, Ecopetrol, Qatar e as chinesas CNOOC e CNODC.

“Temos feito o máximo para melhorar a atratividade do leilão”, disse Renata Isfer, do Ministério de Minas e Energia. “É claro que estamos otimistas.”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.