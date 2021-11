Dow toca máxima recorde com pacote de infraestrutura impulsionando ações cíclicas

Por Shreyashi Sanyal

(Reuters) – O índice Dow Jones atingiu uma máxima recorde nesta segunda-feira, com a aprovação de um pacote de infraestrutura de 1 trilhão de dólares nos Estados Unidos impulsionando setores industriais, de materiais e outros sensíveis à economia, enquanto a Tesla caía em meio a planos de Elon Musk de vender cerca de um décimo de sua participação na empresa.

Seis dos 11 principais setores do S&P 500 subiam nesta segunda-feira, depois que o Congresso dos EUA aprovou no sábado o projeto de infraestrutura chamado pelo presidente do país, Joe Biden, de investimento “único em uma geração”.

“Acho que há interesse dos investidores mais uma vez pelos setores industrial e de materiais agora que o pacote de infraestrutura foi aprovado”, disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.

A Tesla caía 4,4% depois que o CEO da empresa, Musk, tuitou no sábado que venderia 10% de suas ações se os usuários da rede social aprovassem a proposta. Cerca de 57,9% das pessoas votaram “Sim”.

Os principais índices de Wall Street bateram recordes na semana passada, apoiados por uma temporada positiva de balanços, fortes dados de emprego de outubro e uma notícia positiva sobre o comprimido da Pfizer contra a Covid-19.

Às 13:04 (horário de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,37%, a 36.461 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,19%, a 4.707 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançava 0,17%, a 15.999 pontos.

