Dow sobe em início de semana repleta de balanços corporativos; Microsoft pressiona Nasdaq

Por Shreyashi Sanyal







(Reuters) – O índice Dow Jones subia nesta segunda-feira, com investidores se preparando para a reunião de política monetária do Federal Reserve e para a divulgação de resultados de algumas das maiores empresas dos Estados Unidos nesta semana, buscando avaliar o impacto do dólar forte e da inflação elevada.

Enquanto isso, o Nasdaq registrava perdas, refletindo declínio nos papéis da Microsoft.

Apple Inc, Amazon.com Inc, Alphabet Inc, Microsoft Corp e Meta Platforms Inc, que juntas somam 8,9 trilhões de dólares em capitalização de mercado, ou um quarto da composição total do S&P 500, divulgarão seus resultados trimestrais nesta semana.

“A parte realmente grande da temporada de resultados está aqui. Então, com a confiança se recuperando agora, ela também pode se dissipar rapidamente se tivermos decepções com empresas como Google e Microsoft na terça-feira”, disse Dennis Dick, operador de varejo da Triple D Trading.

As ações de empresas de alto crescimento tinham desempenho misto na primeira hora de negociações.

Microsoft caía 0,5%, depois que o Wells Fargo cortou a meta de preço para as ações da empresa, citando inflação, aumentos de juros e um dólar mais forte como riscos para seu balanço.

Um dólar valorizado é visto como obstáculo para empresas norte-americanas, especialmente aquelas com grandes operações globais. O índice da moeda em relação a pares fortes recentemente atingiu máximas em 20 anos.

Espera-se que o Fed promova outro aumento de 0,75 ponto percentual em sua taxa de juros ao fim de sua reunião de política monetária de dois dias, na quarta-feira.

O foco de investidores também estará na coletiva de imprensa do chair da instituição, Jerome Powell, após a decisão do banco central, em busca de pistas sobre o pensamento das autoridades sobre os próximos aumentos de juros, em meio a temores de que um aperto agressivo empurre a economia para uma recessão.

Às 11:48 (de Brasília), o índice S&P 500 perdia 0,13%, a 3.956,64 pontos, enquanto o Dow Jones subia 0,22%, a 31.971,06 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,58%, a 11.765,11 pontos.